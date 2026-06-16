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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în municipiul Sibiu. Un biciclist a fost lovit în plin de o mașină
Accident grav la Sibiu
Publicat16 iun. 2026, 09:05
Sursărealitatea.net
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, la intersecția dintre strada Rahovei și bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Sibiu.Un biciclist în vârstă de 39 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină.
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