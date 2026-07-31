Nivelul Dunării pune în pericol producția de energie

Publicat 31 iul. 2026, 08:50 Sursă realitatea.net

Criza provocată de seceta extremă ia amploare în Europa. Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează funcționarea centralelor nucleare care folosesc apa fluviului pentru răcirea reactoarelor. Atât Bulgaria, cât și Ungaria au fost nevoite să oprească reactoarele nucleare din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării.

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