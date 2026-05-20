Accident grav în Sibiu: un bărbat a fost târât 10 metri de cal după ce s-a izbit cu căruța de un stâlp. Omul este în comă - VIDEO

Un bărbat de 58 de ani a fost rănit extrem de grav în urma unui accident produs în localitatea Benești, județul Sibiu, după ce a pierdut controlul unei căruțe și s-a izbit violent de un stâlp de pe marginea drumului.

Accidentul s-a petrecut pe strada Principală din localitate, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție, ambulanță și pompieri.

Bărbatul a fost târât aproximativ 10 metri

Potrivit primelor informații transmise de polițiștii din cadrul Secția nr. 3 Poliție Rurală Agnita, bărbatul din Benești conducea un atelaj hipo în momentul în care ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar căruța a intrat într-un stâlp. În urma impactului, victima a fost aruncată din atelaj, însă a rămas prinsă în chingi și a fost târâtă de cal aproximativ 10 metri.

Victima a fost găsită în comă

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu. Salvatorii l-au găsit pe bărbat în stare critică, aflat în comă și cu multiple traumatisme severe la nivel cranio-cerebral, toracic și de bazin. Medicii au fost nevoiți să îl intubeze și să îl stabilizeze la fața locului, înainte ca acesta să fie transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.