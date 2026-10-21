Accident pe DN 1, între Avrig și Bradu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Intervenție de urgență pe DN 1, între Avrig și Bradu, în județul Sibiu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier.
Intervenție de urgență pe DN 1, în județul Sibiu
Un accident rutier produs pe DN 1, între localitățile Avrig și Bradu, a mobilizat echipajele de intervenție, după ce două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au fost trimise echipaje de salvare pentru acordarea primului ajutor și evaluarea victimelor.
Evenimentul a atras atenția asupra traficului de pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din zonă, care asigură legătura între Sibiu și Brașov.
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
În urma accidentului, două persoane au necesitat asistență medicală. Echipajele de intervenție au evaluat victimele și au acordat îngrijirile necesare.
Pentru astfel de evenimente, intervenția rapidă a salvatorilor este esențială pentru stabilizarea persoanelor rănite și transportarea acestora la spital, dacă starea medicală o impune.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe DN 1
DN 1 este o arteră importantă pentru traficul din centrul țării, iar accidentele produse pe acest traseu pot afecta deplasarea între localitățile din județul Sibiu și cele din județul Brașov.
Conducătorii auto trebuie să păstreze distanța de siguranță, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție.