Accident pe DN 1, între Avrig și Bradu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Publicat 21 oct. 2026, 11:23 Sursă realitatea.net

Intervenție de urgență pe DN 1, între Avrig și Bradu, în județul Sibiu. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier.

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