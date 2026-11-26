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VIDEO | Un TIR s-a răsturnat într-o râpă pe DN7, în comuna Tălmaciu din județul Sibiu. Traficul este îngreunat în zonă
TIR răsturnat pe DN 7, în comuna Tălmaciu din județul Sibiu (FOTO - Captură video (Facebook)
Publicat26 nov. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net
Un accident grav s-a produs, joi dimineață, pe DN7, în comuna Tălmaciu din județul Sibiu. Un TIR s-a răsturnat într-o râpă, iar traficul este îngreunat în zonă.
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