Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în mai puțin de 12 ore: ce spune MApN

Publicat 27 aug. 2026, 10:55 Sursă Realitatea.Net

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi un nou mesaj RO-Alert, acesta fiind deja al treilea emis în mai puțin de 12 ore. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuită să se adăpostească.

Distribuie articolul