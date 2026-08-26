Sorin Grindeanu, atac la Guvern pe legea salarizării: „PNRR nu poate fi argument pentru orice lege”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat miercuri, 26 august 2026, forma legii salarizării și a susținut că Planul Național de Redresare și Reziliență nu poate fi invocat pentru a determina Parlamentul să adopte orice proiect, indiferent de conținut.
Liderul PSD spune că partidul său nu contestă necesitatea reformei și nici obiectivul de a păstra finanțarea europeană. În schimb, Grindeanu susține că legea salarizării trebuie să corecteze inechitățile și să țină cont de efectele asupra angajaților din sectorul public.
El i-a indicat drept priorități pe profesori, medici și angajații din serviciile publice și a criticat abordarea prin care costurile reformelor ar fi transferate către populație.
Critici la adresa Guvernului
Grindeanu susține că actuala formă a proiectului nu are suficient sprijin în interiorul Guvernului și nici susținerea marilor confederații sindicale. Potrivit acestuia, proiectul ar încălca și un acord politic stabilit între partide la Palatul Cotroceni.
Liderul PSD afirmă, de asemenea, că forma documentului nu este agreată de Comisia Europeană.
România riscă 770 de milioane de euro
Disputa are loc în contextul jalonului PNRR privind reforma salarizării. Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord politic și social asupra legii și și-au asumat pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon.
Partidele au convenit însă că legea salarizării trebuie adoptată până la finalul anului, iar viitoarea variantă trebuie să respecte plafonul de cheltuieli salariale agreat cu Comisia Europeană.
PSD susține în continuare reforma
Sorin Grindeanu afirmă că PSD vrea menținerea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor PNRR, dar nu consideră că presiunea financiară justifică adoptarea unei legi pe care partidul o consideră incorectă.
Disputa privind salarizarea bugetarilor continuă astfel în contextul negocierilor dintre partidele aflate în coaliție și al termenelor asumate pentru reformele din PNRR.