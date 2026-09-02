Alcoolul consumat în adolescență poate afecta creierul pe termen lung - STUDIU

Consumul repetat de alcool în adolescență ar putea produce modificări persistente la nivelul creierului, afectând comunicarea dintre celulele cerebrale și sinapse. Cercetătorii au identificat aceste efecte într-un studiu.
Cum afectează alcoolul comunicarea dintre celulele creierului
Cercetarea a fost realizată de oamenii de știință de la Joan C. Edwards School of Medicine, Marshall University, folosind un model animal în care șobolanii au fost expuși în mod repetat la etanol în perioada adolescenței.
Studiul s-a concentrat în special asupra hipocampului, regiune a creierului implicată în procese importante precum învățarea și memoria.
Cercetătorii au observat că expunerea repetată la alcool a perturbat comunicarea dintre astrocite, celule cerebrale implicate în reglarea activității neuronale, și sinapse, structurile prin care neuronii transmit informații.
Modificările identificate nu au dispărut după o perioadă de abstinență. Oamenii de știință au observat efecte persistente, care au fost asociate și cu modificări ale comportamentului legat de frică la vârsta adultă.
De ce adolescența este o perioadă importantă pentru dezvoltarea creierului
Creierul continuă să se dezvolte în timpul adolescenței, motiv pentru care cercetătorii analizează în mod special modul în care alcoolul poate influența aceste procese.
Rezultatele studiului oferă o posibilă explicație suplimentară pentru asocierea observată în cercetările anterioare între consumul excesiv de alcool la vârste mici și apariția ulterioară a unor probleme de sănătate mintală sau de comportament.
Totuși, cercetarea nu demonstrează că aceleași mecanisme și modificări apar și la oameni. Studiul a fost realizat pe șobolani, iar autorii subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare.
Noua direcție de cercetare
Unul dintre aspectele importante ale cercetării este rolul astrocitelor. Aceste celule au fost considerate mult timp în principal elemente de susținere pentru neuroni, însă studiile recente le atribuie un rol tot mai important în comunicarea neuronală și în comportament.
Cercetătorii consideră că o mai bună înțelegere a modului în care alcoolul afectează astrocitele ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor tratamente capabile să contracareze anumite consecințe persistente ale expunerii la alcool. Deocamdată, această posibilitate reprezintă o direcție de cercetare și nu un tratament disponibil.