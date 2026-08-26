Undă verde pentru consilierii locali: Își pot păstra joburile la stat! Scandal pe modificarea legii

Publicat 26 aug. 2026, 13:04 Sursă Realitatea.Net

Camera Deputaților a votat cu 119 voturi pentru și 19 împotrivă pentru amendamentul care le permite consilierilor locali și județeni să își păstreze funcțiile la stat. Decizia vine să corecteze o eroare din Legea ANI, înainte ca proiectul să primească raportul final în Senat.

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