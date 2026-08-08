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Alertă la granița României. O dronă a explodat lângă un gazoduct, iar premierul Bulgariei a convocat Consiliul de Securitate

dronă

dronă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 14:34

Alertă la granița României după ce o dronă a intrat sâmbătă în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat în apropierea unui gazoduct. Premierul bulgar Rumen Radev a convocat de urgență Consiliul de Securitate după incident.

Drona a trecut dinspre România și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea localității Kardam. Zona este situată la circa un kilometru de stația de compresoare a gazoductului Trans-Balkan.

Drona transporta explozibili

Potrivit premierului bulgar, aparatul nu era unul de agrement și transporta o cantitate „semnificativă” de explozibili. Drona a căzut ulterior într-un lan de floarea-soarelui.

Nu au fost raportate victime și nici pagube la clădiri sau la infrastructura energetică. Zona a fost izolată, iar echipele Poliției de Frontieră și Ministerului Apărării încearcă să stabilească tipul și originea dronei.

Un detaliu important este că aparatul nu a fost detectat în timp ce traversa spațiul aerian al României sau al Bulgariei. Autoritățile spun că dronele de dimensiuni mici, care zboară la altitudine redusă, sunt dificil de identificat.

Bulgaria a anunțat că va consolida supravegherea la frontiera cu România și va muta în zonă o parte dintre sistemele de detectare și combatere a dronelor. Incidentul urmează să fie discutat și în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic.

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