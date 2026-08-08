Vești de ultimă oră despre Dunăre. Ce se întâmplă la Cernavodă și la centrala nucleară din Ungaria

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 08:32

Situația Dunării aduce un mic răgaz pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul fluviului în zona centralei a rămas la valoarea înregistrată pe 3 august, iar hidrologii spun că această stagnare înseamnă câteva zile câștigate pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2.

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