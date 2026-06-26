ALERTĂ pentru românii care călătoresc în Venezuela după cutremurele devastatoare: a fost emisă o atenționare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Venezuela sau care intenționează să călătorească în această țară că autoritățile locale au instituit stare de urgență, după cele două cutremure produse miercuri.
Astfel, având în vedere gravitatea situației, MAE recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în Venezuela, iar celor aflați în zonele afectate să manifeste prudență și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale.
Activitatea Ambasadei României la Caracas, suspendată
MAE precizează că activitatea Ambasadei României la Caracas este suspendată, asistența consulară și serviciile consulare fiind asigurate de către Ambasada României la Bogota.
Suplimentar, cetățenii români se pot adresa și Ambasadei României la Lima, Ambasadei României la Ciudad de Mexico și Ambasadei României la Havana.
În acest sens, în vederea acordării asistenței și protecției consulare, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze numărul de urgență al Ambasadei României la Bogota: +57 316 449 5197 și/sau numerele de urgență ale Ambasadei României la Lima: +51 999 908 478, Ambasadei României la Ciudad de Mexico: +52 55 38 833 072 și Ambasadei României la Havana: +53 5 286 83 86.
Recomandările MAE
De asemenea, MAE menționează că cetățenii români pot solicita asistență și protecție consulară, inclusiv eliberarea unui titlu de călătorie european (EU Emergency Travel Document - ETD) în vederea revenirii în țară, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale statelor UE la Caracas, lista completă și datele de contact fiind disponibile la linkul: www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/20220815%20TEXTOWEB_MS_Diplomatic_Consular_Missions_Venezuela.pdf.
MAE reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, la secțiunea Sfaturi de călătorie și aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.
Peste 230 de morți după cutremurele duble
Căutările intense au continuat joi seara în Venezuela printre dărâmăturile clădirilor prăbușite, în încercarea de a salva persoanele rămase blocate, la o zi după un dublu cutremur de mare intensitate, care a provocat cel puțin 235 de morți, conform celui mai recent bilanț oficial, transmite AFP vineri.