Alertă privind SMS-urile false despre plata parcării. Anunț pentru șoferi asupra unei noi metode de fraudă online

Utilizatorii serviciului TPARK sunt avertizați să fie extrem de atenți la mesajele SMS care anunță în mod fals existența unor taxe de parcare neachitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și reprezentanții TPARK atrag atenția că aceste notificări fac parte dintr-o campanie de fraudă informatică, iar în municipiul Giurgiu au fost semnalate inclusiv mesaje trimise în mod fraudulos în numele Primăriei.
TPARK: Mesajele privind taxe restante nu provin de la noi
Reprezentanții TPARK precizează că SMS-urile prin care utilizatorii sunt îndemnați să achite urgent presupuse taxe de parcare restante nu sunt autentice și nu au nicio legătură cu platforma oficială.
Scopul acestor mesaje este de a convinge destinatarii să acceseze un link fraudulos și să introducă date personale sau informații bancare, care pot fi ulterior folosite în scopuri ilegale.
Cum comunică oficial TPARK cu utilizatorii
Compania explică faptul că transmite mesaje SMS doar atunci când utilizatorii inițiază o plată pentru parcare prin acest serviciu.
Un SMS autentic conține exclusiv informații legate de sesiunea de parcare, precum:
numărul de înmatriculare al autovehiculului;
perioada pentru care a fost achitată parcarea;
data și ora expirării sesiunii;
costul serviciului.
TPARK subliniază că nu solicită niciodată plata unor taxe restante prin accesarea unui link primit prin SMS.
În cazul plăților efectuate direct din aplicația mobilă, confirmarea apare imediat în aplicație, iar factura este transmisă pe adresa de e-mail asociată contului utilizatorului.
Cum pot fi recunoscute mesajele frauduloase
Specialiștii recomandă prudență dacă primiți un SMS care:
susține că aveți o taxă de parcare neachitată;
solicită efectuarea urgentă a unei plăți;
conține un link către un site unde vi se cer datele cardului bancar sau informații personale.
În astfel de situații, utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile și să nu furnizeze niciun fel de informații confidențiale.
Recomandările specialiștilor pentru evitarea fraudelor
Pentru a preveni furtul datelor personale sau bancare, TPARK și DNSC recomandă:
efectuarea plăților exclusiv prin aplicația TPARK sau prin canalele oficiale;
verificarea atentă a adresei site-ului înainte de introducerea datelor cardului;
evitarea accesării linkurilor primite prin SMS-uri nesolicitate;
contactarea echipei TPARK dacă există orice suspiciune privind autenticitatea unui mesaj.
Ce trebuie să faceți dacă ați introdus datele cardului
În cazul în care un utilizator a accesat un link fraudulos și a completat datele cardului bancar, acesta este sfătuit să contacteze imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și să raporteze incidentul către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Mesaje false și în numele Primăriei Giurgiu
Autoritățile locale din Giurgiu au transmis, la rândul lor, un avertisment după ce mai multe persoane au primit SMS-uri frauduloase care păreau trimise în numele Primăriei.
Reprezentanții instituției precizează că aceste mesaje nu provin din partea administrației locale și îi îndeamnă pe cetățeni să ignore solicitările și să nu acceseze linkurile incluse.
„Primăria Giurgiu nu este autoarea acestor mesaje. Cel mai probabil este vorba despre o nouă metodă de fraudă online”, au transmis reprezentanții instituției.
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că tentativele de fraudă prin SMS sunt tot mai frecvente și recomandă utilizatorilor să trateze cu maximă prudență orice mesaj care solicită date personale, informații bancare sau efectuarea unor plăți urgente prin intermediul unor linkuri necunoscute.
Folosirea exclusivă a aplicațiilor și platformelor oficiale rămâne cea mai sigură metodă de a evita astfel de înșelătorii și de a proteja datele personale și financiare.