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Ana Maria Păcuraru: Date sumbre de la avocatul victimelor de la 11 septembrie

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat11 sept. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS

Cel mai bun avocat, care este specializat pe atentatul de la 11 septembrie, susține că aproape 10 mii de oameni au murit după ce s-au îmbolnăvit grav în urma atacurilor teroriste. Vorbim de un număr de trei ori mai mare decât cel al morților cauzate de bombardamente.

La 25 de ani de la 11 septembrie, un bilanț tulburător vine din partea avocatului Michael Barish, care reprezintă peste 40.000 de victime și familii afectate de atacuri.

Potrivit lui, peste 9.500 de oameni au murit până acum din cauza bolilor legate de expunerea la toxinele din Lower Manhattan, de 3 ori mai mulți decât cei 2.977 uciși în atacurile propriu-zise.

Barish atrage atenția că doar 15% dintre civilii eligibili, foști angajați de birou, elevi, profesori, rezidenți din zonă s-au înscris efectiv în programele federale de sănătate și compensații; deși acestea au fost prelungite până în 2090.

Avocatul a vorbit și despre tensiunile din jurul primarului New York-ului, Zoran Mamdani, spunând că numeroase familii ale victimelor cer public ca acesta să condamne fără echivoc terorismul înainte de participarea la ceremoniile comemorative.

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