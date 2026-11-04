Bărbat condamnat pentru conducere fără permis, reținut pe Aeroportul Sibiu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 nov. 2026, 16:35

Poliția din Sibiu a reținut marți seară, 3 noiembrie, un bărbat de 49 de ani din Alba Iulia, condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis.

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