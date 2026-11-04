Bărbat condamnat pentru conducere fără permis, reținut pe Aeroportul Sibiu

Poliția din Sibiu a reținut marți seară, 3 noiembrie, un bărbat de 49 de ani din Alba Iulia, condamnat definitiv la un an de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis.
Individul a fost identificat în jurul orei 22:20 pe Aeroportul Sibiu. Acțiunea a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, cu sprijinul agenților din Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu.
Mandat emis în mai
Judecătoria Aiud a emis pe numele bărbatului un mandat de executare a pedepsei închisorii în data de 16 mai. Instanța l-a condamnat la un an de închisoare cu executare pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Conform Poliției Sibiu, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.