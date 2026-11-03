Dosar penal deschis unui șofer din Mediaș! Acesta prins băut la volan

Un șofer din Mediaș, în vârstă de 39 de ani, a fost depistat pe DN 14B luni, 2 noiembrie 2026, cu o alcoolemie de 1,21 mg/l. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40, când polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control autoutilitara condusă de bărbatul domiciliat în municipiul Mediaș.
Testarea și măsurile luate
În urma testării cu aparatul etilotest, a fost constatată o valoare de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.