Dosar penal deschis unui șofer din Mediaș! Acesta prins băut la volan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 nov. 2026, 19:20

Un șofer din Mediaș, în vârstă de 39 de ani, a fost depistat pe DN 14B luni, 2 noiembrie 2026, cu o alcoolemie de 1,21 mg/l. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sofer beatdosar penal