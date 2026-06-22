Atac american în Caraibe: doi bărbați au murit după ce o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri a fost lovită - VIDEO

Doi bărbați au murit după ce armata americană a atacat o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în Marea Caraibelor. Operațiunea SUA din regiune a ajuns la 206 morți.
Doi bărbați au murit în urma unui atac lansat de armata americană asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor, informează AFP. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Sudic al SUA, Southcom, care a transmis că nava se afla pe o rută folosită pentru transportul drogurilor.
Atacul face parte din operațiunea americană desfășurată în Caraibe, lansată în luna septembrie, cu scopul declarat de a combate traficul de droguri pe mare către Statele Unite. De la începutul acestei operațiuni, numărul persoanelor ucise a ajuns la 206.
Armata americană anunță un nou atac în Marea Caraibelor
Comandamentul Sudic al SUA a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că ambarcațiunea vizată „călătorea pe rute cunoscute de trafic de droguri în Caraibe”. Potrivit Southcom, atacul s-a soldat cu moartea a doi bărbați aflați la bord. Autoritățile americane nu au oferit, în anunțul inițial, detalii suplimentare despre identitatea celor două persoane ucise sau despre circumstanțele exacte în care a fost luată decizia de atac. Informațiile comunicate s-au limitat la faptul că nava era suspectată că ar fi fost implicată în trafic de droguri.
Șase persoane au supraviețuit atacului
Southcom a mai raportat existența a „şase bărbaţi supravieţuitori”, însă nu a precizat care este starea acestora. De asemenea, nu au fost oferite informații despre eventuale planuri de salvare sau despre modul în care autoritățile americane intenționează să acționeze în cazul supraviețuitorilor. O înregistrare video alb-negru arată o barcă deplasându-se pe apă, cu puțin timp înainte de a fi lovită de un proiectil. În imaginile descrise, ambarcațiunea este apoi cuprinsă de o explozie puternică.
Acest ultim atac ridică la 206 numărul persoanelor ucise în cadrul operațiunii americane din Caraibe, începută în luna septembrie. Operațiunea are ca scop declarat combaterea fluxului de droguri care ajunge pe mare către Statele Unite. Până acum, administrația Trump nu a prezentat dovezi solide care să susțină afirmațiile potrivit cărora navele vizate ar fi fost implicate în trafic de droguri. În acest context, experți și oficiali ai ONU au criticat acțiunile americane și au vorbit despre execuții extrajudiciare.
Critici privind atacurile asupra navelor suspectate de trafic
Atacurile desfășurate în Caraibe au atras atenția mai multor experți și oficiali internaționali, mai ales în lipsa unor dovezi publice clare privind implicarea ambarcațiunilor vizate în traficul de droguri. Criticile vizează modul în care sunt alese țintele și lipsa unor explicații detaliate despre operațiune.
Potrivit informațiilor prezentate, administrația Trump a susținut că aceste acțiuni sunt necesare pentru oprirea traficului de droguri către Statele Unite. Totuși, experții și oficialii ONU au denunțat aceste atacuri ca fiind execuții extrajudiciare, în condițiile în care persoanele aflate la bord nu au fost judecate înainte de a fi ucise.