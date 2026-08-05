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Donald Trump, în centrul unui nou scandal. Acuzații privind accesul preferențial la postările sale

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 21:52

Donald Trump este vizat de noi acuzații după lansarea unui serviciu cu plată asociat platformei Truth Social, prin care anumite firme de pe Wall Street ar putea primi acces cu o fracțiune de secundă înainte la postările publicate de președintele american.

Criticii susțin că un astfel de sistem ar putea oferi un avantaj investitorilor care plătesc abonamentul, în condițiile în care mesajele lui Trump influențează frecvent piețele financiare, în special atunci când fac referire la taxe vamale, comerț sau politica economică.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, serviciul ar costa aproximativ 100.000 de dolari pe lună și ar transmite automat postările către clienții plătitori înainte ca acestea să devină vizibile pentru publicul larg. Chiar dacă diferența de timp este de doar câteva fracțiuni de secundă, aceasta poate fi suficientă pentru sistemele automate de tranzacționare să reacționeze înaintea celorlalți participanți la piață.

Lansarea platformei a alimentat dezbaterea privind posibila utilizare a informațiilor cu impact asupra piețelor în scop comercial și a ridicat semne de întrebare legate de un eventual conflict de interese. Până în prezent, nu au fost formulate acuzații penale, însă cazul a stârnit numeroase reacții în mediul politic și financiar.

Reprezentanții Truth Social nu au comentat public acuzațiile, iar dezbaterea privind legalitatea și implicațiile unui astfel de serviciu este în continuare în desfășurare.

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