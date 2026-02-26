AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”

Trebuie ca taxa pe valoare adăugată să revină la valorile de anul trecut, iar taxele pe dividente să fie reduse! Este planul politic al Alianței pentru Uniunea Românilor, despre care Petrișor Peiu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Președintele Consilului Național de Conducere AUR condamnă măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan, care i-au împins pe români spre sărăcie. Totodată, Peiu avertizează că inflația va continua să fie mare, cu efecte devastatoare asupra categoriilor sociale defavorizate.

"Singura măsură care duce a creșterea consumului, deci la revenirea după recesiune și, în același timp, scade inflația, este scăderea taxelor pe consum. Adică TVA-ul să revină la valorile care erau înainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă.



Oamenii se tem să mai intre în afaceri. Și una din chestiunile care a dus la acest lucru este creșterea impozitului pe dividende mult peste creșterea impozitului pe veniturile salariale. Adică pe salariu plătești impozit 10%, pe dividende ai 16%, după ce mai plătești și 16% impozit pe profit. Impozitul pe dividende poate fi adus pe la 8%.

Un stat civilizat nu poate să lase femeile să nască pe trotuar sau bătrânii să moară, de fapt. Gândiți-vă că noi, Guvernul, a produs o inflație de 9,6-10%. Inflația va continua să fie prezentă și va fi mare. Și după 2 ani, acești pensionari vor constata că nu li s-au indexat pensiile", a declarat Petrișor Peiu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026