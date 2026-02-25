Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Un bărbat din Buhuși, județul Bacău, a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat fosta iubită și un prieten cu o armă albă, crezând că cei doi ar avea o relație amoroasă.
Un bărbat din Buhuși, județul Bacău, a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat fosta iubită și un prieten cu o armă albă, crezând că cei doi ar avea o relație amoroasă.
Victimele, o femeie de 29 de ani și un bărbat de 34 de ani, au suferit multiple răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut seara, când suspectul și fosta sa parteneră au mers în vizită la prietenul acesteia. La un moment dat, tânărul s-a dus la toaletă, iar la întoarcere s-a năpustit asupra celor doi cu un cuțit.
După atac, agresorul a fugit din apartament, însă bărbatul rănit a cerut ajutor unei patrule de poliție aflate în zonă. Forțele de ordine au reușit să-l prindă și să-l rețină pe agresor, care, potrivit anchetatorilor, credea că fosta sa iubită încă îl iubește și s-ar fi simțit trădat când i-a văzut îmbrățișându-se cu prietenul său.
Și femeia rănită a susținut în fața anchetatorilor că nu s-a apropiat de gazdă și că totul a fost doar în mintea suspectului. Agresorul a fost arestat preventiv, pentru tentativă de omor calificat.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele atacului și riscurile pentru comunitate.
Citește și:
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News