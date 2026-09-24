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Autostrada Sibiu – Făgăraș prinde contur. Lucrările pe tronsonul Avrig – Arpașu depășesc 50%. Când vor putea circula șoferii pe A13-VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat24 sept. 2026, 10:07
SursăRealitatea.Net
Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) începe să prindă contur, pe măsură ce lucrările avansează pe primele două tronsoane ale viitoarei șosele de mare viteză. Cel mai bine se lucrează în prezent pe sectorul Avrig – Arpașu de Jos, unde stadiul fizic a trecut de 50%.
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