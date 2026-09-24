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Autostrada Sibiu – Făgăraș prinde contur. Lucrările pe tronsonul Avrig – Arpașu depășesc 50%. Când vor putea circula șoferii pe A13-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 sept. 2026, 10:07
SursăRealitatea.Net

Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13) începe să prindă contur, pe măsură ce lucrările avansează pe primele două tronsoane ale viitoarei șosele de mare viteză. Cel mai bine se lucrează în prezent pe sectorul Avrig – Arpașu de Jos, unde stadiul fizic a trecut de 50%.

Tronsonul Avrig – Arpașu a ajuns la un stadiu fizic de 50,15%

Potrivit datelor prezentate de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, tronsonul Avrig – Arpașu de Jos, cu o lungime de aproape 20 de kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de 50,15%. Pe șantier sunt mobilizați 430 de muncitori și 340 de utilaje, iar lucrările sunt concentrate atât pe terasamente, cât și pe structurile viitoarei autostrăzi.

Și pe tronsonul Boița – Avrig se lucrează susținut. Sectorul are 14,25 kilometri, iar stadiul fizic a ajuns la 23,54%. Aici sunt mobilizați 648 de muncitori și 222 de utilaje.

În total, pe cele două tronsoane sunt mobilizați peste 1.000 de muncitori și mai mult de 560 de utilaje. Lucrările includ terasamente, lucrări hidrotehnice, structuri, ziduri de sprijin și sisteme de drenaj.

Un punct important al proiectului este nodul rutier de la Boița, care va asigura legătura dintre A13, A1 Sibiu – Pitești și DN7.

Când vor putea circula șoferii pe A13?

Autostrada Sibiu – Făgăraș va avea, în total, aproximativ 68 de kilometri și este prevăzută să fie finalizată în 2028. Asta înseamnă că, dacă lucrările respectă termenul anunțat, șoferii ar putea utiliza integral noua autostradă începând din 2028.

A13 va porni din zona Boița, unde se va conecta cu A1 și DN7, și va continua spre Avrig, Arpașu de Jos și Făgăraș, oferind o nouă legătură rutieră de mare viteză între zona Sibiului și Făgăraș.

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