Incendiu la un bloc din Mediaș: 45 de persoane evacuate, cinci cu atacuri de panică

Publicat 30 oct. 2026, 21:13 Sursă romaniatv

Un incendiu a izbucnit vineri seara într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc cu cinci etaje din Mediaș, județul Sibiu, determinând evacuarea a 45 de persoane.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiupompieri