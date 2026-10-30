Incendiu la un bloc din Mediaș: 45 de persoane evacuate, cinci cu atacuri de panică

Un incendiu a izbucnit vineri seara într-un apartament de la etajul 1 al unui bloc cu cinci etaje din Mediaș, județul Sibiu, determinând evacuarea a 45 de persoane.
Incendiul este localizat, iar pompierii continuă lucrările pentru stingerea focului și ventilarea spațiilor, care sunt inundate cu fum, potrivit ISU Sibiu.
Intervenția la fața locului
La intervenție au participat trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple. Flăcările se manifestau generalizat în apartamentul afectat.
Pompierii Detașamentului Mediaș intervin de urgență pe strada 1 decembrie din Mediaș pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un apartament situat la etajul 1 al unui imobil cu 5 etaje. La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple.
a transmis ISU Sibiu
Evacuarea locuitorilor
Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat din imobil, în timp ce pompierii au evacuat alte 15 persoane. Cinci dintre acestea sunt evaluate medical pentru atacuri de panică.