Călin Georgescu rămâne sau nu sub control judiciar? Tribunalul București a amânat decizia pentru miercuri
Călin Georgescu rămâne sau nu sub control judiciar? Tribunalul București a amânat decizia pentru miercuri
Magistrații de la Tribunalul București au rămas în pronunțare după termenul de la sfârșitul săptămânii trecute.
Magistrații de la Tribunalul București au rămas în pronunțare după termenul de la sfârșitul săptămânii trecute. Aceștia analizează contestația avocaților candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar pentru alte 60 de zile.
UPDATE: Tribunalul București amână pronunțarea în ceea ce privește contestația formulată de avocații lui Călin Georgescu asupra deciziei de prelungire a controului judiciar pentru alte 60 de zile.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Măsura preventivă a fost dispusă inițial în urmă cu aproximativ un an, în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.
Ulterior, instanța de fond a decis menținerea și prelungirea acesteia, hotărâre contestată de apărarea candidatului interzis la instanța superioară.
Contestația a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, iar soluția pronunțată astăzi de această instanță este definitivă și irevocabilă.
Citește și:
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
- 10:36 - Proiectul pentru montarea de lifturi la blocurile de patru etaje dinainte de 1990 merge mai departe. Când va fi votat în Senat
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News