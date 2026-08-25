CFR Călători riscă să rămână fără finanțare. Sindicatele cer o soluție urgentă de la Guvern

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 14:47

CFR Călători riscă să intre într-un blocaj financiar începând de miercuri, 26 august, dacă Guvernul nu găsește rapid o soluție pentru finanțarea companiei.

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