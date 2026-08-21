Advertising
Actualitate· 1 min citire
Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, restricţionată pe mai multe drumuri naţionale
Restricții de tonaj
Publicat21 aug. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net
Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricţionată vineri între orele 12:00 şi 20:00 pe mai multe drumuri naţionale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:20Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile Ucrainei. România marchează Ziua Independenței Ucrainei
- 14:24Sindicatele din educaţie se opun noului proiect al legii salarizării
- 13:09Suspectul Nord Stream, arestat în timp ce ar fi lucrat la un film despre sabotaj cu Sean Penn
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News