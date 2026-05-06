Concedieri colective la Damen Mangalia. Peste 1.000 de oameni rămân fără locuri de muncă

Peste 1.000 de angajați ai Damen Shipyards Mangalia SA, compania care operează Șantierul Naval Mangalia, au primit marți notificările privind concedierea colectivă, după intrarea societății în faliment.

Potrivit informațiilor transmise către Sindicatul Liber Navalistul, lichidatorul judiciar CITR SPRL Filiala Constanța va concedia în două etape toți cei 1.011 salariați ai companiei.

Surse apropiate situației spun că măsura este una procedurală, impusă de falimentul societății, însă oamenii speră ca statul să găsească rapid o soluție pentru continuarea activității în șantier și reangajarea personalului.

Concedierile vor avea loc în două etape

Conform notificării transmise sindicatului, prima etapă vizează 740 de salariați. Perioada de preaviz este programată între 27 mai și 24 iunie 2026, iar încetarea contractelor de muncă ar urma să aibă loc pe 25 iunie. A doua etapă îi vizează pe ceilalți 271 de angajați.

Pentru aceștia, preavizul este programat între 18 iunie și 15 iulie, iar contractele ar urma să înceteze pe 16 iulie 2026. Marți a fost programată și ședința de consultare dintre lichidator și reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul.

Speranțele angajaților se leagă de programul SAFE

Angajații concediați își pun acum speranțele în măsurile adoptate recent de Guvern pentru accelerarea investițiilor din industria de apărare. Executivul a adoptat pe 4 mai o ordonanță de urgență care modifică legislația privind exproprierea și protejarea activelor industriale considerate strategice. Autoritățile au anunțat anterior că la Șantierul Naval Mangalia ar urma să fie construite patru nave prin programul SAFE.

„Noile soluții legislative sunt adoptate de Guvern în contextul în care investițiile în industria de apărare devin prioritate strategică, mai ales având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE“, a transmis Guvernul.

Statul vrea să protejeze activele strategice

Potrivit explicațiilor oferite de autorități, noile modificări legislative permit statului să protejeze întregul ansamblu industrial al unor operatori declarați de interes strategic, fără ca activele să poată fi fragmentate sau dezmembrate.

„Pentru operatorii economici declarați de interes strategic prin Hotărâre de Guvern (nr., cum este și cazul Șantierului Naval Mangalia), statul va proteja întregul ansamblu de bunuri care permite producția, fără a permite fragmentarea sau dezmembrarea acestora.” Guvernul a precizat că, pentru prima dată, în coridorul de expropriere vor fi incluse și bunurile mobile, precum utilajele și liniile tehnologice, nu doar terenurile și clădirile, conform presei locale.

Posibilitatea preluării activelor de către stat

Noile reguli prevăd și posibilitatea ca statul să preia activele funcționale ale unor companii aflate în insolvență sau faliment. „Pentru situațiile de insolvență sau faliment, este introdusă posibilitatea preluării activelor funcționale în proprietatea privată a statului, în condiții stabilite prin memorandum aprobat de Guvern. Valoarea de preluare este individualizată prin memorandum, iar transferul dreptului de proprietate se realizează în baza procesului-verbal de adjudecare“, au transmis reprezentanții Guvernului, conform presei locale.

Tot pe 5 mai, Guvernul a aprobat un memorandum privind semnarea acordului de împrumut pentru programul SAFE dintre România și Comisia Europeană. Documentul prevede posibilitatea accesării unei finanțări de aproximativ 16,68 miliarde de euro. În același timp, gigantul german Rheinmetall și compania elvețiană MSC și-au anunțat oficial intenția de a prelua Șantierul Naval Mangalia.

Situația este complicată însă și de contextul politic. Tot pe 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, ceea ce înseamnă că urmează negocieri pentru formarea unui nou Executiv. Pentru cei peste 1.000 de angajați care își pierd locurile de muncă, orice întârziere în luarea deciziilor poate însemna timp pierdut într-un moment critic pentru viitorul șantierului și al comunității din Mangalia