Cruzime extremă: O oaie a fost lovită cu mașina și apoi bătută de un șofer VIDEO

Scena de o cruzime rară în parcarea unui complex rezidențial din Sibiu. Conducătorul unui automobil de teren a călcat intenționat o oaie dintr-o turmă rătăcită în zonă, coborând apoi din mașină pentru a agresa fizic animalul deja rănit.
Un act de o violență extremă împotriva animalelor a fost surprins de locuitorii ansamblului rezidențial Magnolia din Sibiu, în seara zilei de Sfânta Maria. Un cioban cunoscut în zonă pentru comportamentul său agresiv a fost filmat de un martor în timp ce a trecut intenționat cu un autovehicul de teren peste o oaie ajunsă în parcare, agresând-o ulterior fizic pe când aceasta era prăbușită la pământ, scrie Turnul Sfatului.
Imagini șocante surprinse de la balconul unui bloc
Evenimentul a fost sesizat de un locatar al complexului care a ieșit pe balcon și a observat cum o turmă de oi a rătăcit printre mașinile parcate. Potrivit martorului, proprietarul animalelor s-a îndreptat nervos spre turmă la volanul unei mașini de teren. Vehiculul a trecut direct cu roțile peste unul dintre animale, lăsându-l grav rănit. Dupǎ ce restul turmei s-a îndepărtat, oaia rănită s-a prăbușit la câțiva metri distanță. Bărbatul a coborât din mașină și a lovit repetat animalul cu piciorul în zona capului pentru a-l obliga să se ridice. În cele din urmă, agresorul s-a urcat la volan și a plecat în urmărirea celorlalte animale, abandonând exemplarul rănit în parcare, sub privirile mai multor martori.
Locatarii acuză un istoricul violent și inacțiunea autorităților
Martorul care a filmat întreaga scenă susține că bărbatul este de multă vreme o prezență problematică în zonă, afirmând că în trecut acesta ar fi încercat să îi lovească inclusiv soția cu autoturismul.
În urma incidentului, locatarii au încercat să apeleze de urgență Poliția Animalelor, însă nu au primit niciun răspuns telefonic. Ulterior, aceștia au transmis filmările și o sesizare oficială pe adresa de e-mail a instituției, solicitând măsuri ferme împotriva bărbatului pentru faptele de cruzime comise.
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