Cum îngrijești corect o rană acasă. Avertismentul unui chirurg plastician din Sibiu
Chirurg plastician de la Spitalul Județean Sibiu
Un chirurg plastician de la Spitalul Județean Sibiu explică greșelile frecvente în îngrijirea rănilor, folosirea antisepticelor și situațiile care necesită ajutor medical.
Îngrijirea unei răni acasă poate părea un lucru simplu, însă anumite obiceiuri considerate corecte pot întârzia vindecarea și pot favoriza apariția complicațiilor. Dr. George Mărginean, medic specialist în cadrul Secției Clinice de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, atrage atenția asupra miturilor legate de tratarea plăgilor și explică de ce unele metode tradiționale ar trebui evitate.
Este greșit să speli o rană cu apă și săpun?
Una dintre cele mai răspândite convingeri este că o rană nu trebuie udată. Potrivit medicului sibian, această recomandare provine din perioade în care apa putea fi contaminată, iar infecțiile erau mult mai greu de tratat.
În prezent, folosirea apei potabile pentru curățarea unei plăgi poate contribui la îndepărtarea impurităților, a secrețiilor și a altor reziduuri. Spălarea delicată cu apă curată și săpun, atunci când este potrivită pentru tipul leziunii, poate susține procesul de vindecare.
Totuși, nu toate rănile pot fi tratate în același mod. În cazul leziunilor profunde, al plăgilor complexe sau al celor produse în circumstanțe speciale, este necesară evaluarea medicală și respectarea indicațiilor unui specialist.
De ce nu sunt recomandate unele soluții antiseptice folosite frecvent
O altă greșeală întâlnită în îngrijirea rănilor este aplicarea repetată a unor produse precum apa oxigenată, alcoolul medicinal, rivanolul sau betadina, fără recomandare medicală.
Dr. George Mărginean explică faptul că anumite substanțe pot afecta și țesuturile sănătoase, nu doar microorganismele, ceea ce poate încetini vindecarea. Din acest motiv, alegerea soluției de curățare și a pansamentului trebuie făcută în funcție de natura și gravitatea rănii.
Există produse și pansamente moderne concepute pentru protejarea țesuturilor și susținerea vindecării. Utilizarea lor corectă, împreună cu respectarea recomandărilor medicale, poate reduce riscul unor complicații.
Când poate deveni o rană o urgență medicală
Nu toate leziunile necesită aceeași intervenție. Unele pot fi îngrijite în condiții sigure la domiciliu, în timp ce altele trebuie evaluate rapid de personal medical.
Potrivit specialistului de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, o arsură extinsă sau amputarea completă a unui deget sunt exemple de situații care pot necesita intervenție chirurgicală imediată. Alte leziuni, inclusiv unele afectări ale tendoanelor, pot permite o intervenție programată, în funcție de evaluarea medicală.
Sângerarea care nu se oprește, o rană adâncă, pierderea sensibilității sau a mobilității, precum și semnele unei infecții impun solicitarea ajutorului medical. În cazul unei leziuni grave, nu este indicat ca tratamentul să fie amânat în favoarea unor remedii aplicate acasă.
Chirurgia plastică înseamnă mai mult decât intervenții estetice
Medicul atrage atenția și asupra unei alte percepții greșite: chirurgia plastică nu se limitează la proceduri estetice. Specialitatea include reconstrucția țesuturilor, tratamentul arsurilor și degerăturilor, intervențiile asupra mâinii și repararea unor structuri precum nervii, tendoanele și vasele de sânge.
În anumite cazuri, recuperarea presupune colaborarea mai multor specialiști. Pacienții cu arsuri pot avea nevoie de îngrijire în echipă cu personalul de anestezie și terapie intensivă, iar după unele intervenții la nivelul mâinii poate fi necesară kinetoterapia.
Mesajul principal al specialistului este că îngrijirea corectă a unei răni nu înseamnă folosirea automată a unor soluții cunoscute sau evitarea apei, ci alegerea unei metode potrivite pentru fiecare leziune și solicitarea ajutorului medical atunci când situația o impune.
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