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Actualitate· 1 min citire
Donald Trump blochează retragerea unor trupe americane din Europa. România, vizată de planul Pentagonului
Donald Trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat un plan propus de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care prevedea reducerea suplimentară a prezenței militare americane în Europa, inclusiv prin măsuri ce ar fi vizat și România.
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