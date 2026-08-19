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Politica· 2 min citire
Andras Baka şi-a preluat mandatul de preşedinte al Ungariei
Foto: REUTERS/Bernadett Szabo
Publicat19 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net
Guvernul lui Magyar și-a îndeplinit, odată cu alegerea lui Baka, parțial promisiunea din campanie de a înlătura înalții oficiali care aveau legături cu Viktor Orban.
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