Incendiu la stația de sortare a deșeurilor de lângă Sibiu. Fumul negru se vede din oraș

Incendiul de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori, Șura Mică, continuă. Pompierii intervin, iar fumul negru este vizibil din Sibiu.
Incendiul izbucnit la stația de sortare și reciclare a deșeurilor din Rusciori, comuna Șura Mică, continuă și vineri dimineață. Pompierii au intervenit toată noaptea, însă focul încă se manifestă cu flacără și degajări de fum. Coloana de fum negru este vizibilă din mai multe zone ale municipiului Sibiu.
Incendiul a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:30, la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din satul Rusciori, comuna Șura Mică, în apropierea municipiului Sibiu. Focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor a continuat pe parcursul nopții.
Incendiul de la Șura Mică continuă și vineri dimineață
Peste 80 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, iar echipajele au fost sprijinite de forțe din județele învecinate. Din cauza cantității mari de materiale combustibile, în special mase plastice, intervenția este una de durată.
Potrivit ISU Sibiu, în cursul dimineții de vineri, incendiul era localizat, însă continua să se manifeste cu flacără și degajări de fum. Pompierii acționau pentru lichidarea completă a focarelor.
La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere, o autocisternă și zeci de cadre ale ISU Sibiu.
Fumul negru este vizibil din mai multe zone din Sibiu
Incendiul de la stația de sortare a deșeurilor din Rusciori a generat o cantitate importantă de fum. Coloana de fum negru și dens poate fi observată din mai multe cartiere ale municipiului Sibiu. În zona Căii Șurii Mici, localnicii au semnalat și un miros puternic de fum.
Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis joi seara un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.
Autoritățile monitorizează calitatea aerului
Specialiștii de mediu au început monitorizarea calității aerului în zona incendiului. Măsurătorile efectuate cu un autolaborator au indicat valori crescute pentru particulele în suspensie PM10 în zona afectată de fum.
Potrivit primelor informații furnizate de specialiști, lipsa vântului a făcut ca fumul să se ridice în principal pe verticală, limitând deplasarea acestuia către municipiul Sibiu. Monitorizarea urma să continue pentru stabilirea exactă a impactului asupra calității aerului.
Intervenția pompierilor este în continuare în desfășurare
Incendiul a fost localizat, astfel că nu mai exista pericol de propagare, însă lichidarea completă a focarelor este dificilă din cauza cantității mari de deșeuri și materiale plastice.
Pompierii continuă intervenția la stația de sortare și reciclare din Rusciori pentru stingerea ultimelor focare și reducerea degajărilor de fum.
Vom reveni cu informații despre evoluția incendiului, intervenția pompierilor și datele privind calitatea aerului din zona Sibiu.