Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: 50 de persoane se aflau în interior

Un incendiu violent a izbucnit miercuri seară într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc de pe strada Siretului, din municipiul Sibiu. Flăcările au fost însoțite de degajări masive de fum, iar aproximativ 50 de locatari au fost evacuați de urgență din imobil.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Din cauza cantității mari de fum care a inundat casa scării și apartamentele învecinate, autoritățile au decis evacuarea preventivă a locatarilor. Pentru a facilita intervenția autospecialelor, traficul rutier a fost blocat pe strada Siretului, la intersecția cu strada Intrarea Arieșului.

Bărbat găsit în stop cardio-respirator

În interiorul apartamentului afectat de incendiu, salvatorii au descoperit un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, aflat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, care au avut succes.

Victima a fost transportată ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu, inconștientă și intubată, prezentând arsuri la nivelul mâinilor.

Incendiul, lichidat

Reprezentanții ISU au anunțat că incendiul a fost stins, iar pompierii au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile a izbucnirii focului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.