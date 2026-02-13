Incendiu violent pe DN1, la un depozit de anvelope din Veștem

Traficul rutier este blocat total pe sensul de mers Sibiu-Brașov

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri, în jurul orei 13:30, lângă Postul de Control Veștem, la un depozit de anvelope.

Conform primelor date, focul se manifestă violent la întreaga construcție, cu degajări mari de fum. În clădire funcționează un operator economic care oferă servicii de service și vânzare de anvelope.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Focul se manifestă cu degajări mari de fum.

Traficul rutier este blocat total pe sensul de mers Sibiu-Brașov. Pentru protecția populației și a șoferilor din zonă a fost emis un mesaj RO-ALERT.

Conform ultimelor date, incendiul este ținut sub control de pompierii ISU. Focul se manifestă generalizat la o construcție, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, fiind extins și în curtea imobilului la mai multe cauciucuri. De asemenea, incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropiere.