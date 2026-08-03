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Începe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat: Peste 33.000 de candidaţi înscrişi

Bacalaureat 2026

Bacalaureat 2026

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net

Începe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, cu evaluarea competenţelor.

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris, în total, la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026, anunţă Ministerul Educaţiei. Probele de evaluare a competenţelor încep luni, iar cele scrise vor avea loc începând din 10 august.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Luni începe evaluarea competenţelor lingvistice

Potrivit Ministerului Educaţiei, numărul total de candidaţi înscrişi în sesiunea a doua a Bacalaureatului depăşeşte 33.000.

În ceea ce priveşte susţinerea probelor de competenţe, pentru proba A) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt peste 5.500 de candidaţi înscrişi, iar la proba B) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt peste 200 de candidaţi.

La proba C) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă internaţională s-au înscris peste 5.800 de candidaţi, iar la proba D) – Evaluarea competenţelor digitale sunt peste 5.500 de candidaţi.

Probele scrise la Bacalaureat, din 10 august

Începând cu data de 10 august, absolvenţii de liceu care s-au înscris la sesiunea de toamnă vor avea şi probele scrise astfel:

  • 10 august 2026 – Limba şi literatura română

  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului

  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului şi specializării

  • 13 august 2026 – Limba şi literatura maternă.

Rezultatele iniţiale vor fi afişate în data de 18 august, până la ora 12:00. Elevii vor putea să îşi vizualizeze lucrările şi să depună contestaţii atât în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00-18:00, precum şi în 19 şi 20 august.

Contestaţiile vor fi soluţionate în perioada 20-21 august, iar pe 24 august vor fi afişate rezultatele finale la Bacalaureat.

La prima sesiune a examenului s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, iar rezultatele finale, după contestaţii, au arătat o rată de succes de 76,9%.

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