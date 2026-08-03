Accident cu patru mașini pe A1. Mai multe persoane sunt rănite, iar traficul se desfășoară pe o singură bandă

Publicat 3 aug. 2026, 08:08 Sursă Realitatea.net

Mai multe persoane au fost rănite luni dimineață într-un accident produs pe autostrada A1, la kilometrul 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Patru mașini au fost implicate în coliziune, iar circulația se desfășoară pe o singură bandă.

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