Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident cu patru mașini pe A1. Mai multe persoane sunt rănite, iar traficul se desfășoară pe o singură bandă
Accident cu patru mașini A1
Publicat3 aug. 2026, 08:08
SursăRealitatea.net
Mai multe persoane au fost rănite luni dimineață într-un accident produs pe autostrada A1, la kilometrul 259, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Patru mașini au fost implicate în coliziune, iar circulația se desfășoară pe o singură bandă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:17Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent
- 08:09Începe a doua sesiune a examenului de Bacalaureat: Peste 33.000 de candidaţi înscrişi
- 08:04Armata reia operațiunea de detonare pe Dunăre, pentru a dirija apa spre Centrala Cernavodă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News