MApN: Dronă detectată la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor; două aeronave F-18 trimise să monitorizeze situația

Publicat 28 aug. 2026, 08:22 Sursă realitatea.net

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi, la ora 18:27, o țintă aeriană la 33 kilometri nord de Insula Șerpilor, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, fiind ridicate de la sol la ora 18:41 pentru monitorizarea situației.

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