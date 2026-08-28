Economie· 1 min citire

INS: Scumpirile vor continua până în octombrie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 28 aug. 2026, 11:06

Cele mai mari creșteri de prețuri sunt așteptate în construcții și comerț

În construcții, soldul conjunctural pentru prețuri este de +41%, cel mai ridicat dintre sectoare, în timp ce volumul lucrărilor și numărul de angajați ar rămâne relativ stabile (+4%, respectiv +2%). În comerțul cu amănuntul, 43% dintre manageri anticipează creșteri de prețuri și doar 3% scăderi, rezultând un sold de +40%. Cifra de afaceri ar fi stabilă (+5%), iar numărul de salariați ar crește moderat (+6%).

Așteptări pe sectoare

În industria prelucrătoare, producția și forța de muncă rămân aproape neschimbate (solduri de -1% și -5%), dar prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească (+21%). În servicii, cifra de afaceri și numărul de angajați sunt estimate stabile (+1% și -2%), iar prețurile de vânzare ar urma să crească (+17%). Soldul conjunctural reflectă doar percepția managerilor, nu procentul real al creșterilor. Activitatea economică ar rămâne, în general, stabilă.

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