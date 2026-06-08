Nouă persoane, rănite în SUA într-un schimb de focuri produs în apropierea bazei de pregătire a naționalei de fotbal a Angliei

Sursă: realitatea.net

Nouă persoane au fost rănite în urma unui incident armat petrecut în apropierea centrului de pregătire pe care reprezentativa de fotbal a Angliei îl va utiliza în timpul Cupei Mondiale, în Kansas City, statul Missouri. Potrivit autorităților, victimele au suferit răni ușoare, care nu le pun viața în pericol, informează Reuters.

Poliția din Kansas City a anunțat că, până în prezent, nu au fost efectuate arestări în legătură cu incidentul. Cel puțin trei dintre persoanele rănite au fost transportate la spitale din zonă pentru îngrijiri medicale.

Schimbul de focuri s-a produs la aproximativ șase kilometri de Swope Soccer Village, baza unde selecționata Angliei urmează să se antreneze pe durata competiției. La momentul incidentului, echipa engleză nu se afla în Kansas City, având programat un meci amical împotriva selecționatei Costa Rica, care se va disputa miercuri la Orlando, în statul Florida.

Evenimentul readuce în atenție problema violenței armate din Statele Unite. Conform datelor centralizate de organizația Gun Violence Archive, în anul 2025 au fost înregistrate peste 400 de atacuri armate în masă pe teritoriul american.