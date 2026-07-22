România, în topul țărilor din UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți în luna iunie

România se numără printre statele Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal în luna iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. Țara noastră, alături de Bulgaria și Lituania, a raportat un avans de peste 20%, situându-se mult peste media europeană de 13,7%.
Topul scumpirilor din UE
Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), cele mai semnificative majorări de prețuri în iunie 2026, raportat la iunie 2025, au fost consemnate în estul și nordul Europei. Statele cu cele mai mari creșteri anuale sunt:
Bulgaria (26,0%)
Lituania (23,5%)
România (23,1%)
Finlanda (22,0%)
Luxemburg (20,7%)
La polul opus, țările care au reușit să mențină scumpirile la un nivel foarte redus sunt Ungaria, cu o creștere de doar 2,3%, și Polonia, cu 5,8%. În restul statelor membre, majorările au variat între 7,9% în Spania și 18,6% în Cipru.
Deși prețurile au continuat să crească la nivelul întregii Uniuni Europene comparativ cu anul anterior, ritmul a fost mai lent decât în luna mai 2026, când patru țări raportaseră rate anuale de inflație pentru această categorie de peste 30%. Per ansamblu, creșterea medie la nivelul UE a fost de 13,7% în iunie, reprezentând o decelerare vizibilă față de avansul de 20,8% din aprilie și cel de 20,7% din luna mai.
Evoluția lunară arată ieftiniri
În ciuda creșterilor anuale considerabile, evoluția pe termen scurt arată o ieftinire a combustibililor la pompă. În perioada mai-iunie 2026, prețul motorinei s-a redus în toate țările Uniunii Europene, înregistrând o scădere medie de 6,4%. La benzină, s-a observat o ieftinire medie de 4,2%, tendință valabilă în aproape tot blocul comunitar, cu excepția Ciprului și Italiei.
Cele mai pronunțate scăderi lunare la motorină au fost raportate în Cehia (11,3%), Polonia (9,7%) și Bulgaria (9,4%). În schimb, cele mai mici ieftiniri au avut loc în Ungaria (0,6%), Italia (1,4%) și Slovenia (1,6%).
În ceea ce privește benzina, Cipru (0,7%) și Italia (0,5%) au fost singurele state membre care au consemnat mici scumpiri de la o lună la alta. Cele mai mari reduceri de preț la benzină s-au înregistrat în Suedia (7,8%), Belgia (7,0%) și Polonia (6,6%). Această evoluție favorabilă din luna iunie vine după ce, în luna mai, prețul motorinei scăzuse cu 5,8%, în timp ce benzina înregistrase o ușoară creștere de 0,8% față de luna aprilie 2026.