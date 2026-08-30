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O adolescentă de 17 ani din Sibiu a distrus cu toporul mașina fostului iubit

Tânără agresivă

Tânără agresivă

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 21:17
Sursărealitatea.net

Tânăra susține că a fost provocată de bărbat, care i-ar fi spus că nu e tatăl copilului ei

Tânăra recunoaște că a lovit autoturismul și a spart luneta și două geamuri, însă susține că a fost provocată de fostul partener, care i-ar fi spus că nu este tatăl copilului și că urmează să se căsătorească.

Incidentul a avut loc luni, 24 august, în jurul orei 17:00, în comuna Jina, județul Sibiu. Potrivit fostului concubin al adolescentei, problemele dintre cei doi ar fi început încă din perioada în care se aflau în Germania, iar gelozia ar fi stat la baza mai multor conflicte.

„Când am fost în Germania am avut o ceartă mai aprinsă cu ea. Acum, din cauza geloziei, mi-a făcut mașina praf și pulbere”, a declarat Daniel Furdui, proprietarul autoturismului.

Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, le-ar fi spus polițiștilor că adolescenta îl amenințase anterior, într-o conversație purtată pe rețelele sociale. Tânăra i-ar fi transmis că va veni și îi va sparge cu toporul geamurile mașinii.

„Ne-am certat. A avut un moment de gelozie. Trebuia ca Poliția să ia măsuri. Eu ce fac acum? Rămân cu mașina avariată?”, a mai spus tânărul.

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