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Actualitate· 1 min citire
O adolescentă de 17 ani din Sibiu a distrus cu toporul mașina fostului iubit
Tânără agresivă
Publicat30 aug. 2026, 21:17
Sursărealitatea.net
Tânăra susține că a fost provocată de bărbat, care i-ar fi spus că nu e tatăl copilului ei
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