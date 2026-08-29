Economie· 1 min citire

Măsurile de siguranță în sistemul energetic, prelungite

Sistem energetic

Sistem energetic

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 20:46
Sursărealitatea.net

Cadrul legal a fost adaptat pe fondul menținerii deficitului hidrologic sever pe Dunăre.

Tendinţa din ultimele zile de ușoară creștere a debitului Dunării se va tempera și, după ce duminică se va ajunge la valoarea de 1.600 de m3/secundă la intrarea în țară, ulterior este prognozată din nou o scădere spre 1.500 de m3/secundă.

Debitul se menține de mai multe săptămâni mult sub mediile multianuale, care sunt în această perioadă de 3.800-3.900 de m3/secundă.

Guvernul a prelungit, până pe 30 septembrie, perioada în care compania Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute pentru situații de criză.

Cel mai probabil nu va fi nevoie să se ia o astfel de decizie, a transmis Executivul, dar cadrul legal a fost adaptat pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu pe fondul menținerii deficitului hidrologic sever pe Dunăre, al prognozei meteo care anunță în continuare temperaturi ridicate și al creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și ținând cont de estimările care indică o producție redusă din surse eoliene și fotovoltaice.

Vulnerabilitatea principală a sistemului energetic național o reprezintă deficitul de producție în intervalul 18:00 - 22:00, precum și eventuala limitare a posibilităților de import, mai precizează guvernul.

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