O ursoaică și-a făcut apariția pe un bulevard din Sibiu

Publicat 27 iul. 2026, 07:54 Sursă realitatea.net

O ursoaică de aproximativ 100 de kilograme a fost tranchilizată luni dimineață, după ce a fost observată în municipiul Sibiu, în zona Bulevardului Vasile Milea. Animalul a ajuns în curtea unui liceu, unde a fost urmărit de echipele de intervenție.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ursoaicaISU Sibiutranchilizatainterventie