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Un deținut a înghițit două baterii pentru că nu avea televizor în cameră

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 20 iul. 2026, 08:30

Un deținut încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, unde execută o pedeapsă pentru tâlhărie, a fost sancționat după ce a înghițit două baterii de 1,5 V.

Gestul a avut loc la 20 noiembrie 2025 și, potrivit documentelor instanței, a reprezentat o formă de protest. Bărbatul a susținut că i-ar fi fost încălcat dreptul de a intra în refuz de hrană și că nu i-a fost pus la dispoziție un televizor în cameră.

În urma incidentului, conducerea penitenciarului i-a interzis dreptul la vizite pentru o perioadă de o lună. Deținutul a contestat măsura în instanță, cerând anularea sancțiunii.

El a declarat că nici în prezent nu beneficiază de televizor și că ar putea recurge din nou la acte de autoagresiune dacă solicitarea sa nu va fi rezolvată, precizând totodată că nu urmărește să manipuleze autoritățile. Instanța i-a respins contestația, astfel că sancțiunea a rămas valabilă, iar hotărârea a fost definitivă.

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