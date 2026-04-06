Orbán renunță la acuzațiile privind Ucraina în cazul TurkStream. Serbia: explozibilii provin din SUA

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a revenit asupra declarațiilor privind presupusa tentativă de sabotaj a conductei TurkStream și a admis că, în prezent, nu există certitudini privind autorii.

După ce inițial sugerase o posibilă implicare a Ucrainei, liderul de la Budapesta a declarat că ancheta este în desfășurare și că autoritățile sârbe sunt cele care investighează incidentul.

„Deocamdată nu ştim cine a dorit să comită sabotajul împotriva TurkStream, sârbii investighează aceasta în prezent”, a afirmat Viktor Orbán, în cadrul unei conferințe de presă susținute în apropierea graniței cu Serbia.

Între timp, autoritățile de la Belgrad au exclus varianta implicării Kievului. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat descoperirea a două pachete de explozibili în nordul țării, în apropierea frontierei cu Ungaria.

Incidentul a avut loc în zona unei ramificații a conductei TurkStream, cunoscută sub numele de Balkan Stream, prin care sunt alimentate cu gaze naturale rusești atât Serbia, cât și Ungaria.

Serviciile de informații sârbe susțin că nu există indicii care să lege Ucraina de acest caz, iar oficialii au precizat anterior că explozibilii descoperiți ar proveni din Statele Unite.

Cazul rămâne în continuare în anchetă, iar circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost încă stabilite.