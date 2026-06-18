Panică în Sibiu după apariția unui urs lângă case. Autoritățile au emis RO-ALERT

Publicat 18 iun. 2026, 08:15 Sursă realitatea.net

Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.

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