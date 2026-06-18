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Actualitate· 1 min citire
Panică în Sibiu după apariția unui urs lângă case. Autoritățile au emis RO-ALERT
Panică în Sibiu
Publicat18 iun. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net
Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.
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