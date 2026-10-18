Papa Leon al XIV-lea a ieșit în public pentru prima dată după operația la plămâni

Papa Leon al XIV-lea a apărut la fereastra Palatului Apostolic duminică, 18 octombrie, în fața unei mulțimi numeroase, pentru prima dată după intervenția chirurgicală de marți, 14 octombrie.
Evenimentul a marcat revenirea publică a suveranului pontif, în vârstă de 71 de ani, la câteva zile după ce medicii au confirmat diagnosticul grav. Intervenția chirurgicală efectuată marți, 14 octombrie, a vizat extirparea unui nod pulmonar care s-a dovedit a fi canceros.
Un mesaj de recunoștință și speranță
Apariția la fereastra Palatului Apostolic, reședința sa oficială, a fost întâmpinată cu entuziasm. Un cor de voci feminine a strigat „Trăiască Papa!”, în momentul în care pontiful a ieșit în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru.
Aspectul său sugera o stare generală bună, el fiind descris ca zâmbitor și cu o voce sigură și clară. La finalul rugăciunii Angelus, Papa Leon al XIV-lea a ținut un discurs scurt, centrat pe recunoștință față de comunitatea credincioasă.
Reluarea treptată a activităților
Pontiful a subliniat că procesul de recuperare este în curs și că va relua treptat angajamentele sale publice pe parcursul convalescenței. Această declarație oferă un semnal pozitiv privind starea sa de sănătate, după o perioadă dificilă.
De asemenea, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special către echipa medicală care l-a tratat. El s-a adresat direct personalului spitalului Gemelli, exprimându-și gratitudinea pentru grija și profesionalismul acordate în timpul internării.
Momentele petrecute în Piața Sfântul Petru au fost consemnate de agențiile de presă AFP și Reuters, care au raportat despre atmosfera caldă și susținută din rândurile publicului.