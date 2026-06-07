Prăpăd în Vrancea. Viiturile au măturat totul, oameni luați pe sus de ape. Pompierii militari intervin în forță - FOTO

Pompierii intervin, duminică, în mai multe comune din județul Vrancea, inundate în urma ploilor abundente, iar 12 persoane au fost evacuate dintr-o casă, în timp ce o alta a fost surprinsă de viitură la Obrejița, având loc o operațiune de salvare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Anghel Saligny' Vrancea a informat că se intervine pentru gestionarea efectelor produse de fenomenele meteorologice manifestate la nivelul județului.

Echipe de ajutor au fost trimise în comunele Dumbrăveni, Bordești, Gura Caliței, Slobozia Bradului și Tâmboești, pentru evacuarea apei din locuințe inundate.

Totodată, în satul Slimnic (comuna Tâmboești), pompierii militari desfășoară o intervenție pentru evacuarea a 12 persoane (doi adulți și 10 copii) surprinse într-o locuință afectată de inundații. La locul evenimentului acționează două autospeciale de intervenție, un ATV, o ambulanță SMURD și o barcă.

Pompierii militari au intervenit pentru salvarea unei persoane surprinse de viitură în comuna Obrejița.

ISU anunță că echipajele operative rămân în teren și monitorizează evoluția situației din județ.



