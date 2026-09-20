Accident grav în Sibiu: cinci persoane rănite, printre care un copil de 7 ani

Publicat 20 sept. 2026, 22:17 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier în care au fost implicate mai multe persoane, dar și o autospecială a Poliției, s-a produs duminică seara, în municipiul Sibiu. Cinci persoane au fost rănite în urma coliziunii, iar printre victime se află și un copil în vârstă de șapte ani.

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