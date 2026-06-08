România, sub asediul furtunilor. Meteorologii au emis Cod Galben de averse torențiale și vijelii
Cod galben de vreme severă
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de averse torențiale, valabilă luni local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.
Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.
Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei.
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