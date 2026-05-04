Se încălzește în toată țara: maxime de 26 de grade, soare predominant și ploi trecătoare pe arii restrânse

Vremea se încălzește semnificativ astăzi, iar temperaturile ajung până la 26 de grade în vestul și nord-vestul țării. La polul opus, cele mai scăzute valori se vor înregistra pe litoral, unde termometrele vor indica în jur de 15–16 grade.

În cea mai mare parte a României predomină soarele, iar condițiile de ploaie apar doar izolat, mai ales în zonele montane, în dealurile din sud și în sudul Moldovei.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță frumoasă, cu cer senin și un vânt ceva mai activ. Temperaturile urcă până la aproximativ 21 de grade în Bărăgan, în timp ce pe litoral rămâne mai răcoare.

Sudul Moldovei și nordul Munteniei beneficiază de o încălzire ușoară, cu maxime de 21–22 de grade, apropiate de normalul perioadei. Vântul devine mai prezent, iar pe alocuri pot apărea ploi slabe.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea devine chiar mai caldă decât ar fi obișnuit pentru această dată, cu temperaturi ce pot atinge 24 de grade. Cerul rămâne în mare parte senin, iar ploile sunt posibile doar izolat, la munte.

În Maramureș și nordul Transilvaniei se anunță o zi excelentă, fără precipitații și cu maxime ce ajung la 26 de grade. Noaptea aduce temperaturi de 7–8 grade.

Și în vestul țării vremea continuă să se încălzească, cu mult soare și valori termice de până la 26 de grade, într-o atmosferă care aduce aminte de începutul verii.

În Transilvania, dimineața este mai răcoroasă, în special în depresiuni, dar temperaturile cresc rapid pe parcursul zilei, depășind valorile normale. În vestul regiunii se pot atinge 24 de grade, iar la munte sunt posibile ploi slabe și vânt mai intens pe creste.

Sud-vestul țării se bucură de o creștere evidentă a temperaturilor, până la 25 de grade. Deși în Dealurile Olteniei pot apărea câteva ploi trecătoare, vremea rămâne în general plăcută.

Și în sud predomină vremea bună, cu soare și temperaturi în creștere. În zonele deluroase pot apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată.

Vremea în București

În Capitală, temperaturile cresc ușor, iar ziua va fi în mare parte însorită. Se vor atinge în jur de 22 de grade la prânz, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 10 grade în centru și aproximativ 6 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte, vremea se încălzește, iar soarele domină peisajul. În Carpații Meridionali și Orientali pot apărea înnorări și ploi slabe, însă în ansamblu condițiile rămân favorabile. Vântul va sufla mai intens pe creste.